Oranje-debacle ligt gevoelig: ‘Ik weet niet of ik het WK ga volgen’

Jeffrey Bruma kwam begin maart voor het laatst in actie. De verdediger van VfL Wolfsburg stond sindsdien aan de kant met een knieblessure. Hij heeft inmiddels twee knieoperaties ondergaan en werkte daarna hard aan zijn herstel. De 26-jarige Oranje-international is klaar voor zijn rentree en hoopt zich zo snel mogelijk weer in de basis te spelen in het team van trainer Martin Schmidt. “Ik ben speelklaar, maar het is aan de trainer wanneer hij mij nodig heeft”, aldus Bruma.

In gesprek met ELF Voetbal legt Bruma uit hoe zwaar de maanden zijn geweest waarin hij aan de kant stond. Vanaf de zijlijn zag hij niet alleen hoe Wolfsburg zich eind vorig seizoen op het nippertje wist te handhaven in de Bundesliga, maar ook hoe het Nederlands elftal zich niet plaatste voor het WK in Rusland. “Er is al heel veel gezegd en geschreven over Oranje en dat we het WK missen. Het is natuurlijk heel pijnlijk”, vertelt Bruma. “We hebben zelf niet goed genoeg gepresteerd, maar we hadden ook niet altijd het geluk aan onze zijde.”

De Duitse spelers in de selectie van Wolfsburg en andere internationals die wél naar het WK gaan, hebben Bruma en de andere Nederlanders in dienst van de club gespaard. “De andere jongens bij Wolfsburg hebben geen grappen gemaakt over dat wij het WK gaan missen. Ook al zijn we met Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer met drie Nederlanders. Misschien komt dat nog als het WK dichterbij komt. Als de zomer nadert zal de kater ook nog groter worden bij ons.”

Op 14 juni volgend jaar gaat het mondiale eindtoernooi in Rusland van start. “Ik weet niet of ik het WK ga volgen. Ik heb het EK ook niet gevolgd. We moeten nu vier jaar wachten tot we een nieuwe kans krijgen op een WK. De focus moet op de EK-kwalificatie, hoe moeilijk dat ook is, omdat het nog zo ver weg is. We moeten met een schone lei beginnen in het nieuwe jaar, met ook een nieuwe bondscoach”, besluit Bruma.