Ter Stegen redt Barcelona met fraaie reflex: ‘Hij is de beste keeper ter wereld’

Barcelona plaatste zich woensdagavond dankzij een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Juventus als groepswinnaar voor de achtste finales van de Champions League. Marc-André ter Stegen behoedde de Spaanse topclub in de slotfase met sterk keeperswerk voor een nederlaag en kon na afloop dan ook rekenen op de complimenten van ploeggenoot Lucas Digne.

De ontmoeting in Turijn leek als een nachtkaars uit te gaan, totdat Paulo Dybala in de blessuretijd nog eens zijn geluk beproefde van afstand. Het schot van de Argentijn werd echter op fraaie wijze uit de benedenhoek gehaald door Ter Stegen, die zo een punt redde voor Barcelona. "Hij is op dit moment voor mij de beste keeper wereld. Hij haalt een extreem hoog niveau", zei de linksback tegenover diverse internationale media over de concurrent van Jasper Cillessen.

Door het gelijkspel is Barcelona in groep D niet meer te achterhalen door de overige teams. "We zullen hard blijven werken en zijn blij om ons in deze positie te bevinden", aldus Digne, die zelf in de tweede helft overigens een grote kans om zeep hielp. De Fransman opteerde toen hij het strafschopgebied van Juventus bestormde voor een pass richting Luis Suárez, maar doordat de precisie ontbrak, ging een enorme mogelijkheid teniet. Die misser brak Barcelona uiteindelijk echter niet op.