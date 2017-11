Dost: ‘Maakt mij niet uit of het de CL is, ik wil altijd scoren’

Bas Dost maakte woensdagavond zijn tweede en derde Champions League-doelpunt voor Sporting Portugal. De aanvaller maakte er twee tegen Olympiacos (3-1) en blijft zodoende zicht houden op de knock-outfase van het miljardenbal. De achterstand op Juventus bedraagt immers slechts één punt.

“Ik ben trots op het team, want iedereen verwachtte dat we zouden winnen en als je dan ziet hoe we spelen, dan is dat fantastisch”, glunderde Dost na afloop. “Het is mooi dat we zeven punten hebben, het is nog altijd mogelijk. Het wordt moeilijk, maar we kunnen nu al trots op onszelf zijn. We moeten naar Barcelona toe en proberen daar te winnen.”

“Ja, we hebben niet veel kans in Barcelona, maar waarom zouden we niet in onszelf geloven?”, aldus Dost, die zich tot slot uitsprak over zijn dubbelslag: “Het maakt mij niet uit of ik in de Champions League, competitie of beker scoor. Ik wil altijd scoren. Gelson Martins en Bruno Fernandes gaven mij geweldige ballen en daardoor kon ik scoren.”