Akinfeev houdt doel na 11 jaar en 1 dag schoon: ‘Hij is niet gefeliciteerd’

Igor Akinfeev hield woensdagavond voor het eerst in 43 wedstrijden zijn doel schoon in een Champions League-wedstrijd. De 31-jarige doelman won met CSKA Moskou met 2-0 van Benfica en de laatste keer dat hij niet hoefde te vissen, was in november 2006 tegen Arsenal (0-0). De blijdschap was na afloop dan ook groot.

“Akinfeev is een geweldige speler. Hij verdiende het om het doel ‘droog’ te houden”, aldus rechtsback Mario Fernández in gesprek met Championat. Trainer Viktor Goncharenko sluit zich bij die woorden aan: “Wij wilden allemaal dat de serie van Igor ophield en hijzelf nog het meest van allemaal. Met zijn klasse verdien je zo’n lange serie niet. Het hele team heeft hem op het veld en in de kleedkamer gefeliciteerd.”

Overigens zeiden verdediger Vasily Berezutsky en directeur Roman Babaev dat zij Akinfeev helemaal niet hebben gefeliciteerd met de clean sheet: “Om eerlijk te zijn is Igor niet gefeliciteerd. Dat is meer iets voor journalisten, voor klagers. Voor niemand in het team is het een thema geweest en Igor is dan ook niet gefeliciteerd”, aldus Babaev. CSKA won door doelpunten van Giorgi Schennikov en Jardel (e.d.).