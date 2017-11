Miedema: ‘Ik snap ook wel dat wij niet zoveel krijgen als de mannen’

Vivianne Miedema won afgelopen zomer met de Oranje Leeuwinnen het EK in eigen land en ziet de populariteit van vrouwenvoetbal toenemen. Als een van de woordvoersters van de Nederlandse selectie praat zij met de KNVB over een hogere vergoeding voor de ploeg en onlangs zou ze zich in een interview met The Guardian hebben laten ontvallen dat de vrouwen evenveel zouden moeten verdienen als de mannen.

Volgens Miedema klopt dit echter niet: “Dat is een misverstand. Ik snap ook wel dat wij niet hetzelfde krijgen als de mannen. Dat is nog altijd een compleet andere wereld. Mijn punt is: na de prestaties op het EK verdienen wij een veel betere regeling dan die er voor het EK lag. Daar zijn wij nu hard mee bezig. De sport en de populariteit groeit. Dat moeten we terugzien in de waardering van de bond”, legt ze uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Miedema wil er het liefst zo snel mogelijk uitkomen, maar geeft ook aan dat een goede deal belangrijker is dan een snelle deal: “Ik zie overal grote bedragen voorbijkomen wat wij voor de winst van het EK hebben gekregen, maar daar is niet veel van waar. Hoeveel wel? Dat ga ik niet zeggen, maar je kunt er ongeveer een week voor op vakantie naar Spanje.”