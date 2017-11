‘Ik heb Sir Alex Ferguson toen ’Scottish bastard‘ genoemd’

Andrei Kanchelskis kwam in 1991 naar Manchester United. De oud-aanvaller, die overkwam van Shakhtar Donetsk, kon in zijn beginperiode bij the Red Devils nog geen Engels spreken en daar maakten zijn nieuwe ploeggenoten bij United maar al te graag gebruik van, zo vertelt de Rus aan de Daily Record.

"Ik kwam naar Engeland en ik heb eerlijk gezegd nog nooit in mijn leven heel goed Engels gesproken. Sommige jongens zeiden toen tegen me: 'Als de manager (Sir Alex Ferguson, red.) de kleedkamer binnenkomt, zeg dan tegen hem: Hello, Scottish bastard'. Ik zei dat toen dus tegen hem en iedereen lachte. Fergie ook. Hij lachte, omdat hij begreep dat ik niet heel goed Engels sprak."

De Rus zegt dat Ferguson de grap wel kon waarderen. "Hij zei: 'Volgende keer niet meer doen. Je moet dat niet meer zeggen.' Het is normaal als een speler naar ander land komt en een andere taal moet spreken, dat anderen je dan alleen maar onzin aanleren, toch?!", aldus Kanchelskis, die in totaal vier seizoen actief zou zijn op Old Trafford alvorens hij naar Everton verkaste.