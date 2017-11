Dybala wil geen beloftes maken: ‘Het is niet alleen aan mij of ik blijf’

Paulo Dybala werd afgelopen jaar geregeld in verband gebracht met een transfer naar Barcelona of Real Madrid, maar besloot zijn contract bij Juventus te verlengen. Toch wil de Argentijn niet beloven dat hij volgend jaar nog voor la Vecchia Signora. “Maar ik zal ook niet zeggen: dit is mijn laatste jaar, ik ga”, zegt Dybala in gesprek met France Football.

“Ik ga geen beloftes maken, want het is niet alleen aan mij of ik blijf. Maar ik denk vooral aan het heden en wil alles winnen wat er te winnen valt. De club stelde voor dat ik voortaan met nummer tien zou spelen, dat is een enorme eer. In het moderne voetbal weet je nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren, daar hebben we afgelopen zomer wel een aantal voorbeelden van gezien”, stelt Dybala, die bij de genomineerden voor de Ballon d’Or hoort.

In de toekomst hoopt hij een kans te maken op die prijs. “Dat zou een mooie uitdaging zijn. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hebben geweldige dingen laten zien en Neymar is heel dicht bij hun niveau. Hij heeft een grote kans op de volgende Ballon d’Or. Ik wacht rustig af en zal hard werken om zulke prijzen te kunnen winnen. Toen ik klein was, kwamen we bij elkaar rond een kampvuur en deden allemaal een wens. Ik wenste dat ik ooit de beste speler ter wereld worden en de Ballon d’Or zou winnen.”