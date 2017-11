Ook Chinese clubs willen ex-droomkandidaat van Ajax

Jô staat mogelijk voor een terugkeer in Europa. De voormalig international van Brazilië, die sinds dit jaar voor Corinthians speelt, wordt begeerd door Napoli. (Spor TV)

Ook enkele clubs uit China volgen de verrichtingen van de aanvaller, die in de zomer niet voor Ajax maar voor Watford koos, op de voet.

Barcelona ontkent dat Arda Turan heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen vertrekken. De Turk, die weinig speelminuten krijgt, wordt al maandenlang in verband gebracht met een transfer. (Sport)