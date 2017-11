‘Newcastle United ontvangt bod van 300 miljoen van City-bekende’

PCP Capital Partners, een groep investeerders onder leiding van zakenvrouw Amanda Staveley, heeft een bod uitgebracht op Newcastle United, zo melden onder meer de BBC en Sky Sports maandag. Mike Ashley wil afstand doen van de Premier League-club en naar verluidt bieden Staveley en consorten meer dan driehonderd miljoen euro.

Naar verluidt is Staveley al een maand in onderhandeling met eigenaar Ashley en bronnen dichtbij het vuur claimen dat er al een formeel bod op tafel ligt. Het is onduidelijk of Staveley de enige partij is die heeft geboden op Newcastle, maar naar het schijnt is de zakenvrouw de enige waarmee Ashley momenteel onderhandelt of de komende tijd gaat onderhandelen.

PCP Capital Partners is een investeringsfonds met eigen geld van Staveley, gecombineerd met geld van investeerders uit het Midden-Oosten. Ashley heeft eerder de hoop uitgesproken dat hij voor Kerst de club heeft verkocht en Staveley, die eerder, samen met Amerikaanse investeerders, vergevorderde interesse toonde in Liverpool, zou nu Newcastle graag overnemen.

Verwacht wordt dat de deal waarschijnlijk meer gaat kosten dan de driehonderd miljoen euro die Staveley in gedachte heeft. PCP Capital Partners zou namelijk ook veel geld willen uitgeven aan een nieuwe spelersselectie. Veel fans van Newcastle hebben vertrouwen in Staveley, zo klinkt het, omdat zij in 2008 ook de basis legde voor de overname van Manchester City door investeerders uit het Midden-Oosten.