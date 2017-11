Babel: ‘Het voelt nu alsof ik bij Besiktas mijn carrière kan beëindigen’

Ryan Babel verruilde Ajax op twintigjarige leeftijd voor Liverpool, dat circa zeventien miljoen euro voor de aanvaller overhad. De aanvaller had in Engeland moeite om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen en vertrok in januari 2011 naar TSG 1899 Hoffenheim. “Ik had veel voordeel kunnen hebben als Jürgen Klopp destijds mijn manager was geweest”, zegt Babel in een interview met Sky Sports.

“Als ik het zo vanaf de buitenkant bekijk, probeert Klopp zijn spelers iedere dag beter te maken. Liverpool is mijn club, ik probeer ze iedere wedstrijd te volgen en wens ze het beste”, vertelt de aanvaller van Besiktas. “Ik snap dat mensen me uit het oog verloren zijn, niet iedereen volgt de Turkse competitie. Daarom is de Champions League een mooi podium om te laten zien wat ik nog kan. Gedurende je loopbaan maak je nu eenmaal keuzes.”

“Sommige keuzes pakken niet zo gelukkig uit, waardoor je moet proberen om een bepaalde positie opnieuw te creëren”, vervolgt Babel zijn verhaal. “Dat is wat ik afgelopen jaren heb gedaan en daarom zat ik misschien een beetje onder de radar. Nu ben ik weer terug op een bepaalde positie en daar ben ik dankbaar voor. Ik probeer nu gewoon van het voetbal te genieten. Het Engelse voetbal is ook niet geschikt voor iedereen, je moet er in ieder geval de longen en de kracht voor hebben.”

Babel is onder de indruk van het huidige elftal van Liverpool. “Je kunt wel miljoenen uitgeven, maar je moet ook de juiste tactiek verzinnen om prijzen te winnen. Spelers als Philippe Coutinho zijn heel belangrijk in een elftal. Van een speler als hij zou ik veel profijt kunnen hebben”, aldus de aanvaller. “Ik ben op een leeftijd gekomen waarop je precies moet zijn in je keuzes. Op dit moment voelt het alsof ik bij Besiktas mijn carrière kan beëindigen. In het voetbal kan het snel veranderen. Het ene jaar kan je de held zijn, terwijl iedereen je het jaar erna weg wil hebben.”