‘Duitsers zijn beleefder dan Nederlanders en dat zie je terug op het veld’

Huub Stevens werkte jarenlang als trainer in Duitsland en had Schalke 04, Hertha BSC, 1. FC Köln, Hamburger SV, VfB Stuttgart en 1899 Hoffenheim onder zijn hoede. De oefenmeester is een fan de Duitse mentaliteit en beleving, zo vertelt hij tegenover Voetbal International. “In Nederland vragen spelers bij elke opdracht waarom ze die opdracht moeten uitvoeren”, aldus Stevens.

“Duitsers zijn beleefder dan Nederlanders. Gedisciplineerder ook. Dat zie je ontegenzeggelijk terug op het voetbalveld. Spelers klagen niet wanneer ze tweeënhalf uur moeten trainen. Simpelweg omdat ze beseffen dat het in hun belang is. Duitsers zijn meer begaan met het eigen lichaam”, zegt Stevens, die dicht bij de Duitse grens opgroeide. Hij merkte het verschil tussen Nederland en Duitsland vooral toen hij als trainer terugkeerde bij PSV.

“Daar moest ik het met spelers doen die dat opofferingsgezinde, die pure wil, niet hadden. Het was een verkeerde beslissing terug naar Eindhoven te gaan”, vervolgt de Limburger zijn verhaal. “Ik kijk met een prachtig gevoel terug op al die prachtige herinneringen die ik in Duitlsand heb opgedaan. De UEFA Cup winnen met Schalke, als Trainer van de Eeuw verkozen worden door fans van die club, de prestaties met Hamburg en Stuttgart; het was een geweldige periode waar ik heel trots op ben.”