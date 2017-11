‘Pogba moet het net als hij 10 of 15 jaar volhouden om een topspeler te zijn’

Paul Pogba keerde zaterdag na weken blessureleed terug op het veld voor Manchester United en onderscheidde zich tegen Newcastle United meteen met een doelpunt en een assists. Rafael Benítez, de manager van de tegenstander, is onder de indruk van de Fransman, al vindt hij wel dat Pogba nog jaren op een hoog niveau moet presteren om vergeleken te worden met bijvoorbeeld Steven Gerrard.

“Nee, ze zijn anders. Stevie was jarenlang een speler van topklasse. Hij was erg consistent en kon in iedere wedstrijd het verschil maken, met of zonder bal. Hij was een topspeler. Pogba is geweldig, maar hij moet nog steeds laten zien dat hij het net als Stevie tien of vijftien jaar vol kan houden”, liet Benítez, die met Gerrard werkte bij Liverpool, optekenen door verslaggevers.

De Spanjaard wilde verder niet te veel ingaan op de tegenstander: “Pogba is niet mijn speler, dus ik hoef het niet al te veel over hem te hebben. Hij is een geweldige speler, net als de meerderheid van de spelers van Manchester United. Dit is een topteam. Ze hebben ook enorm veel geld uitgegeven in de afgelopen vijf jaar, dus de spelers die ze hebben zijn allemaal erg goed. Je moet bijna alles perfect uitvoeren en het is bijzonder moeilijk om dat negentig minuten lang vol te houden.”