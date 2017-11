AZ nestelt zich weer naast Ajax na moeizame zege zonder topscorer

AZ heeft zondagavond zijn vierde competitieoverwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De succesformatie van John van den Brom had het niet gemakkelijk op bezoek bij Roda JC Kerkrade, maar trok door een doelpunt van invaller Mats Seuntjens in de slotfase toch nog aan het langste eind: 0-1. AZ komt door de zege weer in punten gelijk met nummer twee Ajax, terwijl Roda hekkensluiter blijft.

AZ moest het in het Parkstad Limburg Stadion stellen zonder Wout Weghorst. De clubtopscorer van de Alkmaarders zat een schorsing uit en werd in de punt van de aanval vervangen door Fred Friday. Zonder Weghorst was AZ de bovenliggende partij in de eerste helft. De ploeg combineerde er lustig op los en was na 24 minuten voetballen bijzonder dicht bij de openingstreffer.

Een schot van Guus Til van net buiten het strafschopgebied trof echter de paal. Vlak daarvoor had teamgenoot Alireza Jahanbakhsh Hidde Jurjus al tot een redding gedwongen. Roda stelde daar in de eerste helft weinig tegenover. De ploeg van Robert Molenaar beperkte zich tot verdedigen, maar dook op slag van rust toch nog een keer gevaarlijk op voor het doel van Marco Bizot. Simon Gustafson wist echter onvoldoende kracht te zetten achter zijn schot.

Na de onderbreking tapte de hekkensluiter uit een ander vaatje. Dani Schahin was halverwege het tweede bedrijf dicht bij een doelpunt, maar de spits stuitte van dichtbij op Bizot, die in de rebound ook redding bracht op een schot van Mario Engels. Aan de andere kant schoot Jahanbakhsh rakelings naast. AZ kreeg in de slotfase van de tweede helft weer wat meer grip op de wedstrijd en trok het duel zes minuten voor tijd toch nog naar zich toe. Nadat Jurjus een schot van Jahanbakhsh onvoldoende naar de zijkant wist te verwerken, tekende Seuntjens in de rebound voor het enige doelpunt van de wedstrijd.