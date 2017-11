FC Groningen wint voetbalgevecht met kolderieke eigen doelpunten

FC Groningen heeft voor het eerst sinds 24 september weer eens weten te winnen in de Eredivisie. De geplaagde ploeg van Ernest Faber maakte in de thuiswedstrijd tegen Vitesse tot tweemaal toe een achterstand ongedaan en trok dankzij sterspeler Mimoun Mahi in de slotfase uiteindelijk aan het langste eind: 4-2. Groningen besluit de twaalfde speelronde door de zege op een dertiende plaats, terwijl Vitesse nu zesde staat.

Mahi verscheen bij Groningen voor het eerst sinds 20 oktober in de basis. De Marokkaans international vormde samen met Tom van Weert en Uriel Antuna de voorhoede van het elftal van Faber, maar kon niet voorkomen dat Thomas Bruns na ruim een kwartier voetballen aan de andere kant het eerste gevaar van de wedstrijd creëerde. De middenvelder van Vitesse dwong Sergio Padt met een schot van net buiten het strafschopgebied tot een redding.

Beide ploegen maakten een slordige indruk in de eerste helft en het mocht dan ook geen verrassing heten dat het openingsdoelpunt na een half uur spelen op zeer knullige wijze tot stand kwam. Een poging van Bruns na een voorzet vanaf de rechterflank van Milot Rashica zou ruim naast zijn gevlogen, maar doordat Kasper Larsen zijn been uitstak, belandde het leder via de verdediger van Groningen alsnog in het doel: 0-1. Vitesse had over geluk sowieso niet te klagen, daar Matt Miazga al in de tweede minuut was ontsnapt aan een rode kaart na een elleboogstoot aan het adres van Samir Memisevic.

Groningen maakte na de onderbreking jacht op de gelijkmaker. Ritsu Doan leek al vroeg in de tweede helft te kunnen scoren na goed voorbereidend werk van Mahi, maar zijn schot trof de paal. Jeroen Houwen kwam zo met de schrik vrij, maar de debuterende Vitesse-doelman moest niet veel later alsnog capituleren. Verdediger Fankaty Dabo zette te veel kracht achter zijn terugspeelbal, waardoor Houwen het leder met een boogje vanaf een meter of dertig in zijn eigen doel zag beladen: 1-1.

Daarna ontwikkelde er zich een heus voetbalgevecht in het Noordlease Stadion. Tim Matavz bracht de bezoekers vrijwel onmiddellijk weer aan de leiding vanaf de stafschopstip na een overtreding van Larsen, maar door een doelpunt van invaller Oussama Idrissi deed Groningen meteen weer wat terug. Beide teams kregen in het laatste kwart kansen op de zege, maar het was uiteindelijk de ploeg van Faber die er met de overwinning vandoor ging. Mahi tekende twaalf minuten voor tijd met een schitterende volley voor de 3-2, waarna Van Weert op aangeven van de clubtopscorer van Groningen het slotakkoord bepaalde. Ludovit Reis ontving daarna nog zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, maar de zege zou uiteindelijk niet meer in gevaar komen voor de thuisploeg.