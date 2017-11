Bayern, Tottenham en United moeten geduld tonen: ‘Ik heb nooit getwijfeld’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Kieran Tierney, toekomstig icoon van het Schotse voetbal.

Door Robin Bruggeman

Even gaat er een siddering door Celtic Park als Lionel Messi in minuut 91 Barcelona op 2-1 brengt tegen een tot die tijd dapper standhoudende thuisploeg. De late treffer van de Argentijnse ster blijkt echter niet genoeg om eerdere doelpunten van Vincent Wanyama en Champions League-debutant Tony Watt weg te poetsen en na het laatste fluitsignaal ontploft de thuishaven van Celtic van vreugde. Ballenjongen Kieran Tierney maakt de euforie van dichtbij mee en weet maar één ding: dat hij dat later zelf ook mee wil maken.

Zeven jaar na die memorabele 7 november 2012 is de inmiddels twintigjarige linksback niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Brendan Rodgers en mag hij rekenen op belangstelling van clubs als Bayern München, Manchester United, Tottenham Hotspur en Arsenal. De op het Isle of Man, maar toen hij tien maanden oud was naar een voorstadje van Glasgow verhuisde, Tierney groeide echter op als groot fan van the Bhoys, meldde zich op zijn zevende in de jeugdopleiding van Celtic en lijkt na dertien jaar nog niet van plan om zijn ploeg op korte termijn de rug toe te keren.

Tierney zette eind vorige maand namelijk zijn krabbel onder een nieuw, zesjarig, contract op Celtic Park en sluit zelfs niet uit dat hij zijn hele loopbaan in Glasgow blijft: “Die kans is er zeker, hoop ik. Ik zit hier al een lange tijd en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat ik hier zo lang mogelijk kan blijven, ik heb geen haast om te vertrekken. Iedereen kan dat zien aan het contract dat ik net heb ondertekend.”

“Ik ben erg gelukkig bij Celtic, maar je weet nooit waar een carrière je heen zal voeren. Ik heb ook geen moment getwijfeld over het ondertekenen van zo’n lang contract, ik had zelfs gehoopt dat het langer zou zijn. Het is prachtig voor mij en mijn familie. Het is een geweldig gevoel, hetzelfde als toen ik vorig jaar ook mijn contract verlengde. Celtic hoefde mij geen nieuwe deal te geven, zeker niet omdat ik nog bijna vier jaar te gaan had op mijn vorige contract. Mooi van de club, maar het is goed voor beide partijen. Iedereen is blij”, liet hij optekenen door de Daily Express.

Het is niet veel spelers gegeven om op hun twintigste al tot honderd wedstrijden op het hoogste niveau te komen, maar Tierney bereikte dat memorabele moment afgelopen weekend tegen Ross County, in een verder drukke week met de Champions League-ontmoeting met Paris Saint-Germain en de Schotse League Cup-finale tegen Motherwell van zondag op het programma. Zulke mijlpalen gaan voor een talent dat al een aantal keer de aanvoerdersband bij Celtic droeg en onlangs ook in de oefeninterland tegen het Nederlands elftal als captain van Schotland het veld opstapte bijna ongemerkt voorbij.

Kieran Tierney droeg eerder deze maand tijdens de oefeninterland tegen Oranje voor de eerste keer de aanvoerdersband bij de Schotse nationale ploeg.

“Het maakt niet uit wanneer ik mijn honderdste wedstrijd voor Celtic ga spelen, ik zal eraan beginnen als elke andere wedstrijd. Het maakt niet uit tegen wie we spelen, ik train er keihard voor”, bleef hij tegenover de Evening Times nuchter over zijn jubileum. Die verloren interland tegen Oranje, zijn negende in totaal, kwam voor Tierney overigens op een voor hem grotendeels onbekende positie, aangezien interim-bondscoach Malky Mackay de linksback als centrale verdediger het veld in stuurde.

Tierney liet echter zien prima op die plek uit de voeten te kunnen en speelde bij zijn club ook een aantal keer in het hart van de verdediging. Het talent is dan ook geen typische moderne linksback die puur op snelheid en kracht langs de flanken blijft razen, maar moet het naast zijn enorme uithoudingsvermogen vooral hebben van zijn inzicht en inschattingsvermogen, terwijl hij met zijn goede voorzet ook regelmatig ploeggenoten in scoringspositie brengt.

Dat Tierney zelf ook niet bang is om voor zijn eigen kans te gaan bleek in augustus van dit jaar wel toen hij met een geweldig afstandsschot van een meter of veertig raak knalde tegen Kilmarnock in de beker. Dat doelpunt was al snel onderwerp van gesprek in Schotland, maar verbleekte lichtelijk bij een treffer die Tierney drie jaar eerder in dienst van de reserves van Celtic maakte. Nadat de keeper van Heart of Midlothian een vrije trap rond de middenlijn nam, twijfelde de verdediger geen moment toen hij de bal net buiten zijn eigen zestienmetergebied voor zijn linker kreeg en schoot prachtig raak.

Kieran Tierney scoorde drie jaar geleden van vlak buiten zijn eigen strafschopgebied.

Met honderd wedstrijden bij Celtic op zak, optredens als captain van zijn grote liefde en de Schotse nationale ploeg en interesse uit de Europese top lijkt het Tierney voor de wind te gaan en de verdediger is ondanks zijn leeftijd nauwelijks op een slechte wedstrijd te betrappen. De jongeling weet echter ook dat de kans aanwezig is dat hij alsnog een terugslag zal krijgen: “Een dip zal er voor mij komen, honderd procent zeker. Het draait er dan om hoe ik dat zal benaderen en hoe ik ermee om zal gaan. Je probeert de negatieve gedachten uit te bannen, niemand stapt het veld op om een slechte wedstrijd te spelen. Dat wil je uiteraard niet.”

“Maar ik weet zeker dat het zal gaan gebeuren. En als het gebeurt, is het niet het einde van de wereld. Mensen kunnen slecht spelen. Het is bij genoeg spelers gebeurd en velen zijn er sterker uitgekomen. Je doet er alles aan om te zorgen dat het niet gebeurt en je hebt mensen om je heen die je steunen. Maar iedereen is menselijk en als het wel gebeurt, moet ik er mee om zien te gaan.” Als Tierney daadwerkelijk met een gevreesde dip te maken krijgt en zich staande weet te houden, lijkt niets hem een prachtige carrière, die hem al dan niet de komende vijftien jaar op Celtic Park zal houden, in de weg te staan.

Naam: Kieran Tierney

Geboortedatum: 5 juni 1997

Club: Celtic

Positie: linksback

Sterke punten: positionering, voorzet, inzicht, leiderschapskwaliteiten