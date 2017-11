‘Griezmann is onderdeel van mijn familie en die verdedig ik tot de dood’

Antoine Griezmann verkeert dit seizoen nog niet in bloedvorm. De Fransman scoorde voorlopig pas drie keer in veertien wedstrijden voor Atlético Madrid, kwam in de derby tegen Real Madrid (0-0) ook niet tot scoren en werd voortijdig naar de kant gehaald. Het publiek liet massaal zijn ongenoegen blijken en jouwde de Fransman uit.

“Griezmann is nog steeds onderdeel van mijn familie en ik verdedig mijn familie tot de dood. Iedere speler moet iets brengen, want met een paar spelers kan je geen wedstrijd winnen. Antoine is rustig, de doelpunten zullen vanzelf gaan komen. Hij speelt goed op het moment, daar ligt het niet aan”, zegt trainer Diego Simeone in gesprek met de Spaanse pers.

“De eerste dertig minuten speelden we aardig. Maar het is waar dat deze ploeg angstig is. We zitten in een periode waarin we niet gemakkelijk tot scoren komen, maar ik houd me graag vast aan het eerste halfuur”, vervolgt de Argentijnse oefenmeester van los Colchoneros. “We speelden een goede wedstrijd tegen een sterke tegenstander. We hadden deze wedstrijd kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen. Dat is de schoonheid van het spelletje.”