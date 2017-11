'Feyenoord is niet de eerste club ter wereld die door zo'n periode gaat'

Feyenoord leek zaterdagavond een nipte overwinning op VVV-Venlo te boeken, maar in de slotminuten ging het toch mis. Een schot van afstand van Damian van Bruggen zorgde ervoor dat de regerend landskampioen opnieuw punten liet liggen: 1-1. In de laatste vijf competitiewedstrijden speelde Feyenoord vier keer gelijk en verloor het één keer.

Nicolai Jörgensen vindt dat Feyenoord toch op dezelfde lijn moet doorgaan. "Op het moment gaat de bal er niet in zoals wij het zouden willen", erkende de aanvaller in gesprek met de NOS. Het manco van Feyenoord is vooral het niet benutten van de kansen. "Het is frustrerend, maar we zijn niet de eerste club in de wereld die door zo'n periode gaat. Als we kansen blijven creëren, gaan ze er vanzelf in."

"Maar het is niet alleen dat: we geven ook te gemakkelijk goals weg. We moeten dus zowel voor- als achterin werken aan ons spel." Jörgensen pleit niet voor een andere aanpak. Voor dit soort situaties bestaat er geen geheim recept. We moeten zo doorgaan, stabieler worden en goed naar onszelf kijken om te zien wat elk individu beter kan doen. Magie bestaat niet in het voetbal", zo besloot de Deen.

Feyenoord heeft een achterstand van elf punten op koploper PSV, dat zondag nog op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Ajax, dat zaterdagavond met 0-8 bij NAC Breda won, heeft inmiddels zes punten meer dan de Rotterdammers.