Liverpool-verdediger miste geboorte zoon: ‘Sorry voor zijn vriendin!’

Liverpool won zaterdagmiddag op eigen veld eenvoudig van Southampton en boekte zo zijn vierde achtereenvolgende overwinning in alle competities. Jürgen Klopp was na afloop tevreden over het spel van zijn ploeg, maar excuseerde zich aan het adres van LiLia Granadilla, partner van Alberto Moreno. De Spaanse linksback miste de geboorte van zijn zoon, omdat hij zich met the Reds voorbereidde op het duel met Southampton.

Moreno's partner beviel vrijdagnacht op het moment dat Moreno zich in het spelershotel van Liverpool bevond. "Sorry voor zijn vriendin!", liet Klopp na de wedstrijd weten via de officiële kanalen van de Premier League-club. Liverpool rekende zonder al te veel problemen af met Southampton. Doelpunten van Mohamed Salah (tweemaal) en Philippe Coutinho waren voldoende voor een 3-0 overwinning.

"Het was een lastige wedstrijd, Southampton is een goede ploeg", wierp de Duitse manager echter tegen. "Het was een open wedstrijd. We hadden meer kansen voordat we scoorden. We moeten hierop voortborduren. We hebben dit seizoen tot nu toe tegenover allerlei teams gestaan, met verschillende stijlen, en we hebben alleen tegen Tottenham Hotspur slecht gespeeld."