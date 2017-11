‘Ze houden van Arsenal, maar meer clubs bieden fraaie contracten aan’

Alexis Sánchez en Mesut Özil waren zaterdag bijzonder belangrijk voor Arsenal in de stadsderby tegen Tottenham Hotspur. Het is vooralsnog echter hoogst onzeker of het duo ook volgend seizoen in het Emirates Stadium te bewonderen is. Zowel Sánchez als Özil is in het bezit van een aflopend contract, maar manager Arsène Wenger blijft hoopvol over een langer verblijf van zijn sterspelers.

Wenger denkt niet dat de 2-0 zege op Tottenham voldoende zal zijn om het duo te overtuigen van een langer verblijf bij Arsenal. "Het contract moet voor hen goed genoeg zijn", zo maakte de oefenmeester na afloop duidelijk in gesprek met Sky Sports. "Ik ben ervan overtuigd dat ze beiden van de club en de ploeg houden. Ik weet echter niet dat wanneer er knopen doorgehakt zullen worden."

"Het contract is slechts een onderdeel van het geheel; alles moet in orde zijn en ze moeten blij zijn", vervolgde Wenger. "Ik geloof dat ze van de club houden en willen blijven, maar er zijn ook andere topclubs die fraaie contracten aanbieden." Arsenal staat momenteel zesde in de Premier League; de achterstand op koploper Manchester City bedraagt na twaalfcompetitiewedstrijden twaalf punten.