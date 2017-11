Adebayor en Basaksehir vernederen Galatasaray en vergroten spanning

Medipol Basaksehir heeft Galatasaray zaterdag een enorme dreun uitgedeeld. De nummer twee van Turkije kwam in puntenaantal op gelijke hoogte met de koploper, dankzij een 5-1 overwinning voor eigen publiek. Emmanuel Adebayor was de hoofdrolspeler met een hattrick in het elftal van Eljero Elia.

Adebayor werd de man van de wedstrijd, maar het openingsdoelpunt kwam op naam van Joseph Attamah. De Ghanees stond vrij in het zestienmetergebied en kopte verdienstelijk raak op aangeven van Edin Visca. De 2-0 viel eveneens uit een kopbal na een voorzet van de Bosniër, maar ditmaal was het Adebayor die het doelpunt op zijn naam schreef. Het doelpunt viel enkele minuten voor rust en daardoor zocht Basaksehir met een hoopgevende voorsprong de kleedkamers op.

Na rust zorgde competitietopscorer Bafétimbi Gomis ervoor dat de spanning even terugkeerde in de wedstrijd. Met een indrukwekkende kopbal uit de draai verschalkte hij doelman Volkan Babacan. Adebayor soleerde echter al gauw naar de 3-1 en maakte er ook 4-1 van, uit een strafschop na een overtreding op Elia. Het laatste woord was aan invaller Kerim Frei. Net als vorig seizoen (4-0) won Basaksehir dus met grote cijfers van Galatasaray.