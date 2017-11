PSV troeft Ajax af: ‘Er was ontzettend veel belangstelling’

Armando Obispo blijft bij PSV. De achttienjarige centrale verdediger heeft zijn aflopende contract met drie seizoenen verlengd en ligt nu tot medio 2021 vast in het Philips Stadion, zo maakt PSV vrijdag via de officiële kanalen bekend.

In de arbeidsovereenkomst is ook nog een optie voor een extra seizoen opgenomen. “Er was ontzettend veel belangstelling uit binnen- en buitenland, dus we zijn erg blij dat Armando bij ons blijft”, aldus technisch manager Marcel Brands. “Dit is opnieuw een speler uit de eigen opleiding die de potentie heeft om het eerste elftal te halen.” Het Eindhovens Dagblad claimt overigens dat onder meer Ajax en Watford interesse hadden.

Obispo is de aanvoerder van de beloften en kwam dit seizoen zeven keer in actie in de Jupiler League. Hij speelt sinds 2006 voor PSV; daarvoor kwam het talent uit voor LSV ODC. “We zien hem de stappen maken die we hebben voorzien en we zijn blij dat ook Armando zelf, zijn ouders en zaakwaarnemer Ali Dursun vertrouwen hebben in onze aanpak”, besluit Brands.

Obispo moet zijn debuut in het eerste nog maken, maar er wordt dus al veel van hem verwacht. Ook Aad de Mos is onder de indruk: “Ik durf te zeggen dat Obispo beter is dan Matthijs de Ligt, beter dan Nicolas Isimat-Mirin en beter dan Daniel Schwaab. Je mag niet wachten met het opstellen van deze jongen, want dan mis je de trein”, zei de analyticus en trainer in ruste in augustus in een interview met Omroep Brabant.