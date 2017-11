‘Aubameyang wekt irritatie bij Bosz en medespelers met eigen camerateam’

Pierre-Emerick Aubameyang speelt vrijdagavond niet voor Borussia Dortmund tegen VfB Stuttgart, omdat de spits wegens disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie is gehouden door de club. De Gabonese aanvaller, die zelf niets begrijpt van de uitsluiting, zou volgens BILD het bloed onder de nagels van trainer Peter Bosz vandaan halen.

De Duitse boulevardkrant meldde, net als onder meer Kicker, al dat Aubameyang verschillende keren te laat op de training zou zijn verschenen, waardoor hij de korte preken van Bosz aan het begin van iedere oefensessie mist. Aubameyang is aangesproken op zijn gedrag, maar zijn strapatsen hebben onlangs wederom tot irritatie geleid bij de Nederlandse oefenmeester.

Aubameyang zou volgens BILD namelijk woensdag met een camerateam op het trainingsveld van die Borussen zijn verschenen voor een commerciële shoot, iets waar de goaltjesdief geen toestemming voor had. Bosz staat het niet toe dat Aubameyang zijn eigen regels erop nahoudt en kon naar verluidt niets anders doen dan zijn pupil straffen.

De shoot, die in totaal drie uur duurde, was met vriend en freestyler Sean Garnier, die met zijn Red Bull-pet indirect reclame maakte voor RB Leipzig, de hoofdsponsor van de concurrent van BVB. Dortmund kon dit niet waarderen en naar verluidt hebben verschillende spelers intern geklaagd over de aanvaller, die afgelopen donderdag ruim een halfuur te laat was voor de afsluitende training.