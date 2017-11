‘Het liefst speel ik bij Chelsea natuurlijk, maar ook Ajax zie ik zitten’

Daishawn Redan gold in de jeugdopleiding van Ajax als een van de grotere talenten, maar de zestienjarige aanvaller besloot de Amsterdammers afgelopen zomer de rug toe te keren. Redan, die in eerste instantie naar Manchester United leek te gaan, streek neer bij Chelsea, al sluit hij een terugkeer naar Ajax niet bij voorbaat uit.

“Ik heb uiteindelijk bij drie clubs gekeken. Bij Chelsea, Manchester United en West Ham United. Manchester United was oké, maar Chelsea was echt 'wauw'. Bij Chelsea was ik écht onder de indruk. Hard werken, rennen van zestien naar zestien, sleuren, bikkelen, echt fysiek”, legt hij zijn keuze uit aan Ajax Showtime. Redan geeft aan dat de jeugdopleiding van Ajax geweldig is, maar denkt dat Chelsea hem nog beter kan helpen om uit te groeien tot een ‘beest’.

Hij heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen in Londen: “Mezelf ontwikkelen tot een van de beste spitsen van de wereld. Als dat me lukt liggen er over drie jaar sowieso genoeg wegen voor me open om in het eerste elftal van een mooie club te spelen. Het liefst bij Chelsea natuurlijk. Of bij Ajax. Dat zie ik nog steeds zitten, bij Ajax heb ik alles geleerd, Ajax is nog steeds mijn club.”