‘Ik weet nog dat hij belde en vroeg of hij naar Ajax of Barça moest gaan’

Davinson Sánchez streek aan het begin van het vorige seizoen neer bij Ajax en maakte in zijn eerste, en enige, jaar in Amsterdam zoveel indruk dat Tottenham Hotspur afgelopen zomer op de stoep stond. Voor Juan Carlos Osorio, oud-middenvelder en als coach de ontdekker van Sánchez bij Atlético Nacional, komt het niet als een verrassing dat zijn voormalige pupil zo’n snelle groei heeft doorgemaakt.

Osorio kwam Sánchez voor het eerst tegen tijdens een potje voetbal met vrienden: “Dus aan het einde van de dag vroeg ik hem of hij naar Nacional wilde komen. Hij was zeventien. Het enige was dat hij op dat moment speelde als centrale middenvelder, ik zei tegen hem: ‘Ik zie dat je de kwaliteiten hebt om als centrale verdediger te spelen’. Hij accepteerde de uitdaging en ging mee naar Medellín, waar hij twee jaar meetrainde en op zijn negentiende debuteerde”, blikt de huidige bondscoach van Mexico terug in gesprek met Sky Sports.

“Hij won uiteindelijk de Copa Libertadores en daarna ging hij naar Ajax. Ik kan me nog herinneren dat hij me opbelde en vroeg of hij naar Ajax moest gaan of naar Barcelona, die ook interesse toonden. Ik dacht dat het het beste voor hem zou zijn om te spelen en bij Barcelona zou hij misschien minder speeltijd krijgen, daar zou hij wellicht wissel zijn. Dus namen we een besluit en ging hij naar Nederland. Hij speelde een erg goed seizoen en Tottenham besloot werk van zijn komst te maken. Fantastisch om te zien, hoe een speler zo snel vooruit kan in een korte tijd.”

“We hebben een paar keer gebeld en hebben nog steeds een goede relatie. Hij voelt zich erg gelukkig bij zijn club en hij is nu al een betere speler geworden”, gaat Osorio verder. “Met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, twee centrale verdedigers van dat kaliber, zij hebben hem ook al beter gemaakt, dus ik denk dat hij dat allemaal prachtig vindt. Hij zit nu al bij een topclub en ik denk dat de toekomst volledig van hem afhangt en hoe serieus hij blijft trainen. Gezien zijn leeftijd (21 jaar, red.) ziet zijn toekomst er goed uit, hij kan op een enorm hoog niveau spelen.”