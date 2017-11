Cristiano Ronaldo: ‘Ik vrees hen niet, wij wonnen CL twee jaar achter elkaar’

Real Madrid heeft twee jaar op een rij de Champions League gewonnen en Cristiano Ronaldo is ervan overtuigd dat de Koninklijke het miljardenbal wederom kan winnen. De Portugese superster vertelt in een interview met L'Équipe dat onder meer Paris Saint-Germain zeker een geduchte concurrent is, maar dat Real van eigen kracht moet uitgaan.

"Ik vrees PSG niet. Wij zijn de Europees kampioen en we verdedigen die titel dit seizoen. We hebben het twee jaar achter elkaar gewonnen. Dat moet gerespecteerd worden. Ik denk dat we hebben laten zien dat, wanneer we er klaar voor moeten zijn, we dat ook waren", aldus Ronaldo, die deze voetbaljaargang tot dusverre minder productief is dan afgelopen seizoenen.

"Weet je, ik bekritiseer de mensen niet die die vraag steeds stellen. Wat ik wel erg vreemd vind, is dat het bij mij thuis gebeurt. Wanneer ik niet scoor, vragen mijn moeder, mijn zoon, mijn broer en mijn zus allemaal: 'Maar wat is er met jou toch aan de hand?'", vertelt de aanvaller, die gelijkenissen ziet tussen hem en trainer Zinédine Zidane: "Zidane is hetzelfde als ik, hij raakt nooit in paniek."

Ook gaat Ronaldo in op zijn ambities op individueel vlak en hoopt nog veel prijzen binnen te slepen: "Zolang ik speel, probeer ik alles te winnen wat er te winnen valt. Nu is mijn droom een vijfde Ballon d'Or. En volgend jaar moet er nog een volgende komen." De Portugees benadrukt echter dat familie voorop staat: "Ik ben blij dat ik zoveel steun geniet van zoveel mensen. Ik houd van mijn kinderen. Ik zal je zeggen: voor mij heeft leven geen betekenis zonder kinderen."