‘Ik geef de voorkeur aan barbecueën en bier boven geld’

Pablo Osvaldo vertrok in de zomer van 2016 bij Boca Juniors en ondanks dat Chievo hem nog de mogelijkheid bood om zijn loopbaan te vervolgen, hing de aanvaller de kicksen aan de wilgen. De 31-jarige Argentijnse Italiaan zei zich volledig op zijn muziekloopbaan te willen richten en daar heeft hij geen spijt van.

“Ik besloot om te stoppen bij Boca, er werd te veel geroddeld. Ik kon niet eens naar buiten, was gewoon bang voor de mensen. Ik kon het gewoon niet meer. Ik had aanbiedingen ontvangen van China en Champions League-clubs, maar voelde me eindelijk vrij”, aldus de voormalig international in een interview met La Gazzetta dello Sport.

“Ik begon te haten wat ik altijd liefhad. Voetbal verdient respect en daarnaast geeft ik eerder de voorkeur aan barbecueën en bier dan aan geld”, aldus Osvaldo. “Heb je zin om te lachen? Nou, komt-ie: Jorge Sampaoli nam in december 2016 contact met mij op, hij was toen trainer van Sevilla. Hij zei: ‘Dani, ik vraag niets van je, je kunt doen en laten op het veld wat je wil, maar ik heb een spits nodig’.”

“Ik zei: ‘maar trainer, ik moet me voorbereiden op Cosquin Rock’”, doelt Osvaldo op het jaarlijks terugkerende rockfestival. “Hij zei: ‘ben ik vergeten! Doe wat je moet doen, dat kun je niet missen’. Ja, we zijn een stel gekken. Ik begrijp dat ik fortuinlijk ben geweest dat ik heb mogen voetballen, maar ik mis het spelletje niet meer. Geloof me.” Osvaldo maakte zijn meeste doelpunten voor AS Roma: 21 stuks in 57 wedstrijden.