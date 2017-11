Ajax gaat niet mee in trend: ‘Dan raken we te ver verzeild van ons dna’

De voetballer van tegenwoordig moet lang, sterk, atletisch en snel zijn, maar dat is niet iets waar Ajax altijd rekening mee houdt tijdens de scouting van spelers. Het fysiek van een speler is niet het belangrijkste, stelt hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali.

Zo zou de perfecte centrale verdediger een gemiddelde lengte moeten hebben. “Als onze voetballers die hebben is het meegenomen, maar is een talent wat kleiner, is het ook goed”, vertelt Ouaali in gesprek met De Telegraaf. “Voetbal blijft leidend. Ajax is groot geworden door de filosofie die we altijd hebben gehanteerd. Techniek en tactiek zijn altijd dominant in onze opleiding.”

"Natuurlijk vraagt het internationale voetbal fysiek sterke spelers, maar als we dat onderdeel dominant maken, raken we te ver verzeild van ons eigen dna. Juist onze manier van scouten en opleiden heeft geweldige voetballers voortgebracht”, stelt Ouaali die in juni 2016 werd aangesteld als hoofd jeugdopleiding van Ajax.