Peruvianen gewaarschuwd voor aardbeving na doelpunt van Farfán

Peru schudde woensdagnacht op zijn grondvesten. Het Zuid-Amerikaanse land plaatste zich als 32ste en laatste deelnemer voor het WK, na een 2-0 zege op Nieuw-Zeeland. Jefferson Farfán opende de score in Lima en bracht daarmee een ongekende eruptie van vreugde teweeg.

De Spaanse versie van de Earthquake Network app, een app die via telefoons van gebruikers trillingen ontdekt, stuurde vrijwel direct na het openingsdoelpunt zelfs een waarschuwing voor een aardbeving naar zijn gebruikers. Het werd al gauw duidelijk wat de echte reden voor de melding was. "Er is geen aardbeving in Lima. De vreugde van de Peruvianen heeft de app geactiveerd, zo lijkt het", aldus Sismologia Chile, een bedrijf gelinkt aan de app.

In de heenwedstrijd had Peru met 0-0 gelijkgespeeld, waardoor men in de returnwedstrijd moest winnen. Farfán scoorde in de 28ste minuut en verdediger Christian Ramos bepaalde in de tweede helft de eindstand. Bij Peru deed ook Feyenoorder Renato Tapia mee; de stond als verdedigende middenvelder negentig minuten op het veld. Het is voor Peru de eerste keer sinds 1982 dat het land weer deelneemt aan een mondiale eindronde.