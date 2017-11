Ajax kan Braziliaan vergeten: ‘Spanje moet de bestemming worden’

Ajax kan de komst van Guilherme Arana uit het hoofd zetten. De twintigjarige linkerverdediger pakte in de nacht van woensdag op donderdag de landstitel met Corinthians en gaf na afloop toe een aanbieding van Sevilla te hebben ontvangen.

“Ik weet niet of ik hier volgend jaar nog zal zijn, daarom ben ik zo emotioneel. Ik ga vertrekken om naar Europa te gaan. Alles wijst erop dat ik ga, maar ik heb nog niets getekend. Spanje moet de bestemming worden”, aldus de twintigjarige Arana voor de camera van SporTV. “Barcelona? Nee, zij hebben zich niet officieel gemeld, maar er ligt wel een aanbieding van Sevilla. Ik ben zo blij nu en kan Corinthians alleen maar bedanken voor wat er momenteel in mijn leven gebeurt.”

“Ik heb de droom om in Europa te spelen, het is allemaal erg dicht bij. Ik heb een prachtig jaar achter de rug en heb goed gespeeld en nu ga ik vooral feestvieren met vrienden en familie”, zo besloot de international van Brazilië Onder-20. Corinthians ontvangt veertig procent van de transfersom, want zestig procent van de eigendomsrechten van de speler zijn in handen van de makelaars Fernando García, Guilherme Miranda en Nilson Moura. Voorzitter Roberto de Andrade zou momenteel actief aan het onderhandelen zijn met Sevilla.

Ajax is al even op zoek naar een linksback en zou de naam van Arana in december 2016 al hebben opgeschreven. Globo Esporte voegde daar afgelopen juni aan toe dat de Amsterdammers een formeel bod hadden neergelegd bij Corinthians, maar dat de vraagprijs van acht miljoen euro niet werd gehaald. Arana, die nog een contract heeft tot nieuwjaarsdag 2020, lijkt nu dus voor een bedrag van circa acht miljoen op weg te zijn naar Andalusië.