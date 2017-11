Peru gaat mede dankzij Farfán na 36 jaar weer naar WK

Peru is het 32e en laatste land dat zich heeft gekwalificeerd voor het WK. La Blanquirroja won in de nacht van woensdag op donderdag met 2-0 van Nieuw-Zeeland, nadat de eerste ontmoeting in een brilstand was geëindigd. Het is voor het eerst in 36 jaar dat Peru deelneemt aan een mondiaal eindtoernooi.

Het team van bondscoach Ricardo Gareca kwam na een klein half uur spelen op voorsprong in dd. Jefferson Farfán, tegenwoordig uitkomend voor Lokomotiv Moskou en voorheen van onder meer PSV, kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld door Christian Cueva en hamerde binnen. Farfán had de marge vier minuten voor de pauze kunnen verdubbelen, maar met één hand had doelman Stefan Marinovic een uitstekende redding in huis.

De goalie hield de droom van Nieuw-Zeeland zodoende levend, maar na 65 minuten viel die definitief in duigen. Verdediger Christian Ramos van CS Emelec schoot bij de tweede paal binnen na een doorgeschoten hoekschop. Bij Peru deed ook Feyenoorder Renato Tapia mee; de stond als verdedigende middenvelder negentig minuten op het veld. Aan de overzijde kwam Ryan Thomas van PEC Zwolle in actie, maar hij zal dus niet te zien zijn op het WK.