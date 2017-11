Waarde Barcelona-doelwit geschat op 225 miljoen euro

Sporting Portugal is zeer tevreden over de prestaties van Jérémy Mathieu. De Portugese topclub wil zijn contract met een jaar verlengen tot medio 2020. (O Jogo)

Michael O'Neill, die afgelopen dinsdag WK-kwalificatie misliep met Noord-Ierland, heeft verschillende aanbiedingen op zak. Sunderland ziet het zitten in de bondscoach, die woensdagochtend officieel is benaderd door Schotland. (Sky Sports)

Geoffrey Kondogbia wil definitief overstappen naar Valencia. De huurling van Internazionale wil zich in de kijker spelen bij bondscoach Didier Deschamps, zodat hij de Franse middenvelder meeneemt naar het WK in Rusland. (Superdeporte)

Fenerbahçe aast op Anthony Ujah. De Turkse topclub is van plan de aanvalslinie ter versterken en heeft reeds contact opgenomen met de Nigeriaan van het Chinese Liaoning FC. (Fanatik)