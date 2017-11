‘Ik ben net voor het eerst naar Nederland gegaan om mijn kinderen te zien’

Peter Bosz begon zeer voortvarend bij Borussia Dortmund, maar inmiddels moet de Duitse topclub klap op klap incasseren. BVB hield slechts één punt over aan de laatste vier competitieduels en is inmiddels naar de derde plaats in de Bundesliga gezakt. Vrijdagavond wacht de confrontatie met VfB Stuttgart en Bosz weet dat alleen overwinningen de kritiek kan doen verstommen.

"Als je niet wint, dan komt er steeds meer tegenwind", zegt de voormalig oefenmeester van onder meer Vitesse en Ajax in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Stuttgart. "VfB Stuttgart speelt goed georganiseerd, maar als wij als team voetballen, dan moeten we succesvol kunnen zijn", wordt de trainer geciteerd door onder meer Kicker.

Bosz had de afgelopen week de beschikking over onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa en Christian Pulisic, aangezien zij afgelopen week niet naar hun nationale ploeg afreisden. Dit tot tevredenheid van Bosz: "Daardoor stonden we nu vaak met twaalf of dertien spelers op het trainingsveld. In andere interlandweken zijn dat er soms maar vier of vijf."

"Ik voel me heel erg thuis in Dortmund", vervolgt Bosz, die sinds afgelopen zomer aan het roer staat bij de Duitse topclub. Ook in de Champions League vallen de resultaten van Dortmund tegen en Bosz geeft aan dat hij veel met de club bezig is geweest. "Tijdens de interlandbreak ben ik voor het eerst even een paar dagen naar Nederland gegaan om mijn kinderen te zien."