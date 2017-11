Clasie: ‘Ik was bereid in te leveren, maar Feyenoord wilde niet’

Jordy Clasie kon afgelopen zomer van zijn werkgever Southampton uitkijken naar een nieuwe club en uiteindelijk verkaste de middenvelder op huurbasis naar Club Brugge. De zeventienvoudig international dacht echter ook aan een terugkeer naar Feyenoord, de club die hij in 2015 verliet voor the Saints. Feyenoord was echter niet happig op de terugkomst van Clasie.

"Ik wilde graag aan Feyenoord verhuurd worden. Ik heb zelf contact gezocht en was bereid in te leveren. Maar Feyenoord wilde niet", vertelt de 26-jarige middenvelder, die nog steeds op een Feyenoord-terugkeer hoopt, aan Bart Nolles, journalist van onder meer RTV Rijnmond en Omroep West. "Misschien komend seizoen."

Clasie ruilde in 2015, voor vijftien miljoen euro, Feyenoord in voor Southampton, maar de middenvelder kon bij de Premier League-club niet uitgroeien tot een basisspeler. Clasie heeft bij de Rotterdammers in totaal 155 wedstrijden gespeeld, waarin hij 8 keer scoorde en 24 assists afleverde. Bij Club Brugge heeft Clasie dit seizoen, mede door een knieblessure, slechts drie duels gespeeld.