‘Het eerste woord dat Sánchez gebruikte toen hij kwam was: springplank'

Davinson Sánchez verruilde Ajax afgelopen zomer voor Tottenham Hotspur, dat een behoorlijk bedrag overhad voor de Colombiaan. De verdediger speelde pas één seizoen in Amsterdam, maar was volgens directeur spelersbeleid Marc Overmars onhoudbaar. Hij stelt in gesprek met Voetbal International dat het steeds moeilijker is om spelers vast te houden.

“Het eerste woord dat Sánchez gebruikte toen hij naar Ajax kwam was: springplank. Dan kun je zeggen dat we zijn transfer naar Tottenham hadden moeten blokkeren, maar dan had ik hier niet meer gezeten. Met die transfer hebben zeven zaakwaarnemers hun pensioen veiliggesteld. Dat houd je niet tegen”, is Overmars van mening. Hij is overigens van mening dat Ajax ook naar zichzelf moet kijken.

“We moeten ook zelf in de spiegel kijken: zijn we te krenterig? Betalen we niet genoeg salaris? Inmiddels hebben we wat dingen aangepast in ons beleid”, vervolgt de directeur spelersbeleid van Ajax. “We maken uitzonderingen op de transfermarkt en in ons salarisplafond als dat nodig is. Ik heb de naam een Dagobert Duck te zijn. Maar dat valt best wel mee.”