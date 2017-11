Afwachten bij Oranje: ‘Het is de vraag of ik in visie nieuwe bondscoach pas’

Ryan Babel werd onlangs door Dick Advocaat na jaren afwezigheid weer uitgenodigd voor Oranje en de aanvaller van Besiktas bekroonde die uitverkiezing dinsdagavond door zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal sinds mei 2008 te maken. Met het afzwaaien van Advocaat begint er echter een nieuwe fase en Babel weet nog niet of hij daar deel van uit zal maken.

“Het is afwachten. Zolang ik mijn vorm vasthoud en het goed doe bij mijn club, is het de vraag of ik in de visie van de nieuwe bondscoach pas”, legt de dertigjarige aanvaller uit aan de NOS. “Meestal wordt er een verjonging geopperd als er een nieuwe bondscoach komt. Of dat verstandig is, weet ik niet. Elke voetbalploeg kan wel wat ervaring gebruiken, maar of ik die ervaring ben, laat ik aan de bondscoach.”

Voor wie 'm gemist heeft: Ryan Babel maakt zijn eerste doelpunt voor OnsOranje sinds 24 mei 2008! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 14 november 2017

Oranje won dinsdag in Boekarest met 0-3 van Roemenië en Babel zag dat het Nederlands elftal veel beter voor de dag kwam dan een aantal dagen eerder in en tegen Schotland: “Roemenië probeerde hoog druk te zetten en zelf te voetballen. Daardoor kregen we meer ruimte en konden we zelf meer creëren. Schotland zakte heel erg terug, waardoor het voor ons lastiger was.”