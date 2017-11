Christian Eriksen leidt Denemarken met hattrick naar WK

Denemarken heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van het laatste Europese WK-ticket. Het heenduel met Ierland in Kopenhagen eindigde eerder nog in 0-0, maar de Ieren werden dinsdagavond aan de hand van Christian Eriksen in Dublin met 1-5 opgerold. De middenvelder van Tottenham Hotspur nam drie van de Deense treffers voor zijn rekening.

In de doelpuntloze heenwedstrijd waren de grote kansen op de vingers van één hand te tellen, maar in het Aviva Stadium lag het leer na zes minuten al achter Kasper Schmeichel. Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen verlengde een Ierse vrije trap ongelukkig, waardoor Shane Duffy de openingstreffer binnen kon koppen. De bezoekers gingen daarna in de achtervolging en kregen achtereenvolgens via Jens Larsen, William Kvist en Pione Sisto kansen om iets terug te doen.

?? 06' Ierland - Denemarken 1-0

?? 29' Ierland - Denemarken 1-1

Zij hadden het vizier echter niet op scherp staan en ook Ierland werd binnen twee minuten



Zij hadden het vizier echter niet op scherp staan en ook Ierland werd binnen twee minuten

spelen via Daryl Murphy en James McClean gevaarlijk. Na een halfuur spelen gooide Denemarken het duel echter opeens helemaal om: Andreas Christensen zette zijn land met het nodige geluk via een tegenstander op gelijke hoogte en drie minuten later was het opnieuw raak. Eriksen kreeg de bal aan de rand van de zestien en knalde via de onderkant van de lat heerlijk raak.

Na de onderbreking waren de beste kansen opnieuw voor de Denen en een halfuur voor tijd was de wedstrijd definitief gespeeld. Sisto vond de vrijstaande Eriksen die de bal van afstand voorbij Darren Randolph schoot. Daarmee was de koek nog niet op voor de voormalige Ajacied, want hij profiteerde een kwartier voor tijd optimaal van geschutter in de Ierse verdediger. Stephen Ward liet de bal in de zestien van zijn voet stuiten, waarna de instormende middenvelder het leer snoeihard in het dak van het doel knalde. In de blessuretijd bepaalde invaller Nicklas Bendtner de eindstand vanaf de stip op 1-5.