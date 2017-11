Kuyt passeert Suárez en Robben: ‘Hij is de beste waarmee ik gespeeld heb’

Dirk Kuyt zette in mei van dit jaar officieel een punt achter zijn loopbaan. De 104-voudig Oranje-international speelde zes seizoenen voor Liverpool en deelde daar een kleedkamer met Steven Gerrard. Kuyt noemt de Engelsman de beste speler waarmee hij ooit gespeeld heeft.

"Steven Gerrard is ondanks alle anders toppers zoals Luis Suárez, Fernando Torres, Javier Mascherano, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooij, een held in alles", zegt de Katwijker tegen Voetbal International. "Hij beheerste alles. Hij had snelheid, kon scoren en schroomde niet om iemand ondersteboven te schoppen en de bal mee te nemen zodat het geen overtreding was. Dat is wel de beste speler waar ik ooit mee gespeeld heb."

Kuyt heeft naar eigen zeggen nog regelmatig contact met Gerrard en hoopt dat de oud-middenvelder dan ook aanwezig zal zijn tijdens zijn eventuele afscheidswedstrijd. "Het is niet zo dat we elkaar iedere dag platbellen, maar we zien elkaar een paar keer per jaar. Ik hoop dat hij aanwezig zal zijn als mijn afscheidswedstrijd er komt."