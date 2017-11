'Ik hoef achteraf niet te bedenken of dit de goede keuze was’

Hakim Ziyech kreeg van bondscoach Danny Blind geen kans in het Nederlands elftal en hoefde vervolgens niet lang na te denken toen hij een oproep kreeg voor de nationale ploeg van Marokko. Waar Oranje komende zomer thuisblijft, heeft Marokko zich reeds geplaatst voor het WK in Rusland. De middenvelder van Ajax heeft geen moment spijt gehad van zijn keuze voor Marokko.

Door een 2-0 overwinning op Ivoorkust plaatste Marokko zich afgelopen weekend voor het WK. “Dit was een van de mooiste weken in mijn leven”, zegt Ziyech in gesprek met de NOS. “Het was een echte vechtwedstrijd, met veel duels en lange ballen op een slecht veld. Maar na de wedstrijd was het feest met de spelers, met de trainers. En daarna is het in Marokko ook een groot feest geworden.”

Marokko was de afgelopen twintig jaar afwezig op het WK, maar daar komt in de zomer van volgend jaar dus verandering in. "We hebben veel goede spelers", vertelt Ziyech. "Dat was vaker zo, maar nu zijn we echt een team. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur en ik denk dat we dat ook hebben uitgestraald. Als een van ons het moeilijk heeft, dan komt de ander al om te helpen. En ook binnen de organisatie was het rustig.”

Terwijl het Nederlandse voetbal in zwaar weer verkeert, beleeft Marokko eindelijk weer eens success. Zijn keuze voor Marokko is de juiste gebleken. “Dat wist ik al van tevoren", aldus Ziyech. "Ik hoef achteraf niet te bedenken of dit de goede keuze was. Dat is voetbal hè? Het kan soms raar lopen."