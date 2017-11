Bondscoach ruimt kleedkamer op: ‘Het leek mij gewoon een goed idee’

Eén foto van Janne Andersson werd maandagavond gretig gedeeld op de sociale media. Op de afbeelding was te zien hoe de bondscoach na afloop van het duel met Italië (0-0) netjes de kleedkamer opruimde van de nationale ploeg van Zweden; hij raapte een rol tape en enkele lege waterflesjes van de grond. Andersson werd er na afloop naar gevraagd.

“Het gaat om respect. Het leek mij gewoon een goed idee, want ik wil niet dat we ons wanordelijk gedragen en wil niet dat iemand onze rotzooi moet opruimen. Dat zijn belangrijke waarden om over te brengen op de spelers”, vertelde Andersson op de persconferentie. De foto werd gemaakt door mental coach Daniel Ekvall.

De 55-jarige Andersson is sinds vorig jaar zomer de bondscoach van Zweden. De oud-prof volgde Erik Hamrén op en van de zeventien wedstrijden werden er tien gewonnen. Er werd drie keer geremiseerd en enkel van Nederland (2-0), Bulgarije (3-2), Ivoorkust (1-2) en Frankrijk (2-1) werd verloren. Andersson werkte eerder bij onder meer Halmstad, Örgryte en Norrköping en met laatstgenoemde club werd hij in 2015 kampioen van de Allsvenskan.

Die prestatie weegt echter niet op tegen de stunt tegen Italië en Andersson gaf na afloop ook toe dat de plaatsing voor het WK het grootste succes uit zijn carrière is. “We hebben het met z’n allen gedaan, met een team dat gezamenlijk aan één plan heeft gewerkt. Dat is ons geheim geweest. Als we goed willen zijn, dan moeten we een eenheid vormen, anders lukt het niet. En als het lukt, dan zijn we een extreem sterk collectief”, sprak de keuzeheer.

“Deze spelers spelen bij verschillende clubs in verschillende competities en sommigen spelen op een heel hoog niveau. Maar voetbal is een teamsport en pas als alle spelers goed samenwerken, kun je presteren. Ik heb de spelers zelf ook altijd laten meedenken, dus we hebben het echt samen gedaan. We hadden vertrouwen in ons kunnen. De wedstrijd tegen Frankrijk (2-1 winst, red.) heeft ons er écht in doen geloven, we voelden dat we iets konden bereiken. Die wedstrijd was een stimulans voor iedereen, het was een heel belangrijk duel.”