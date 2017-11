Italië loopt voor het eerst sinds 1958 WK mis

De nationale ploeg van Italië zal er volgend jaar niet bij zijn in Rusland. I Azzurri slaagden er maandagavond niet in om de uit Solna meegenomen 1-0 nederlaag weg te poetsen tegen Zweden, want in Milaan bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Italië mist zodoende voor het eerst sinds 1958 een mondiaal eindtoernooi.

In een kolkend San Siro ging Italië op zoek naar een vroeg doelpunt, maar in die missie slaagde het team van bondscoach Gian Piero Ventura dus niet. Men claimde na tien minuten wel recht te hebben op een strafschop na contact tussen Ludwig Augustinsson en Marco Parolo, maar de scheidsrechter slingerde laatstgenoemde op de bon voor een schwalbe. Drie minuten na dat moment, in minuut dertien, kwam Italië goed weg toen Antonio Mateu de bal weigerde op de stip te leggen na een handsbal van Matteo Darmian. Het tempo lag hoog en de spanning was voelbaar. Italië bleef het balbezit domineren en de aanval zoeken, maar Zweden kwam er een paar keer gevaarlijk uit.

ONGELOOF bij ????! Had de bal hier op de stip gemoeten? Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

Zo moest Gianluigi Buffon handelend optreden op een schot van Victor Claesson en schreeuwden de Scandinaviërs na een klein half uur om een strafschop: Andrea Barzagli hield een voorzet van Emil Forsberg met de hand tegen, maar deed dat in de ogen van Mateu niet opzettelijk. Forsberg kreeg geel vanwege protesteren. Italië voerde hierna de druk op en kreeg die kansen: Antonio Candreva schoot over, een inzet van Ciro Immobile werd voor de lijn weggehaald door Andreas Granqvist en Alessandro Florenzi’s schot werd op slag van rust met de benen gekeerd door doelman Robin Olsen. De ploegen gingen rusten bij een brilstand.

Scheidsrechter Mateu leek te hebben besloten de bal sowieso niet op de stip te leggen, want kort na de onderbreking had hij dat eigenlijk wél moeten doen: Matteo Darmian ging naar de grond na een overtreding van Mikael Lustig, maar Mateu gebaarde doorspelen. Even later was Florenzi dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder volleerde naast. Ventura keek het hierna nog even aan en greep na ruim een uur spelen in: Stephan El Shaarawy en Andrea Belotti kwamen binnen de lijnen voor Darmian en Manolo Gabbiadini. Zij konden Italië echter niet behoeden voor uitschakeling.

In het laatste half uur kreeg Italië nog enkele mogelijkheden: Immobile trapte naast, een van richting veranderde voorzet van Florenzi belandde op de kruising en Olsen bokste een volley van El Shaarawy naar de zijkant. Zweden counterde tweemaal via invaller Isaac Thelin, maar kon Buffon niet echt in verlegenheid brengen. Ventura hoopte nog dat zijn ploeg er een slotoffensief uit kon persen, maar verbaasde zelf door niet Lorenzo Insigne, maar Federico Bernardeschi in te brengen. Ook met die invaller wist Italië niet te scoren en dus lijkt de 69-jarige Ventura zijn koffers wel te kunnen pakken.