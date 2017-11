Turkije blameert zich tegen tien Albaniërs; Alkan blijft op de bank

Turkije kan moeilijk terugkijken op een geslaagde oefencampagne. De Maansterren verloren donderdag al met 2-0 van Roemenië en gingen maandagavond in Antalya onderuit tegen Albanië: 2-3. Erol Alkan van FC Dordrecht kwam ook in deze vriendschappelijke wedstrijd niet in actie.

De 23-jarige centrale verdediger kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de Jupiler League en werd tot verrassing van velen opgeroepen door Mircea Lucescu. Zelf was hij minder verbaasd, zo vertelde hij in een interview met Voetbalzone: “Ik was niet echt verrast. Ik had al meegekregen dat ze de selectie een soort verjongingskuur wilden geven en weet ook wat ik heb laten zien bij Jong Turkije. Ergens kon ik het dus wel verwachten, al had het net zo goed anders kunnen zijn. Maar ik ben blij dat ik geselecteerd ben.”

Zonder Alkan bleek Turkije dus niet opgewassen te zijn tegen Albanië, de nummer 71 van de wereldranglijst die gecoacht wordt door Christian Panucci. De bezoekers kwamen na 24 minuten op voorsprong: Armando Sadiku schoot binnen nadat Atila Turan van Kayserispor balverlies had geleden. Na 39 minuten verdubbelde de aanvaller van Legia Warschau de voorsprong door raak te koppen na een voorzet van opnieuw Odise Roshi. De thuisfans waren duidelijk ontevreden, maar kregen hoop toen Albanië rood pakte.

Ledian Memushaj kreeg vier minuten voor rust zijn tweede gele kaart en met elf tegen tien ging Turkije serieus geloven in de ommekeer, zeker toen Cengiz Ünder vlak na de pauze scoorde met een intikker. Albanië deed na 55 minuten echter weer wat terug: Eros Gezda schoot uit de draai raak nadat Turkije de bal niet wist weg te krijgen uit het strafschopgebied. Debutant Emre Akbaba deed hierna nog wel wat terug, maar verder kwam Turkije niet meer en dus leed men de tweede oefennederlaag op rij.