‘Na dat uur had Mourinho het niet meer over katten en honden’

Karim Benzema is sinds hij in 2009 voor 35 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Real Madrid maakte een vaste waarde in het Santiago Bernabéu, maar de Fransman heeft in de afgelopen jaren ook de nodige kritiek gekregen op zijn prestaties. Toenmalig coach José Mourinho haalde in 2011 uit richting de Fransman en dat deed de relatie tussen de twee geen goed.

Mourinho bekritiseerde Benzema toen tijdens een persconferentie met de volgende woorden: “Als je geen hond hebt om mee te nemen op jacht, maar alleen een kat, dan moet je die kat meenemen. Je zal minder vangen, maar het zal hoe dan ook wel lukken om iets te vangen.” Deze opmerking viel niet goed bij Benzema, zo geeft hij zes jaar later in gesprek met Canal+ aan: “Onze relatie was altijd goed, maar dat waren uitspraken en verklaringen die niet per se met een goede intentie werden uitgesproken.”

“Ik kreeg de indruk dat hij er om moest lachen. Hoewel hij iemand is die ik respecteer, begon ik dat na een tijdje te verliezen. Ik heb hem verteld wat ik had te zeggen, het duurde een uur: ‘Ik ben een voetballer, jij bent mijn coach, ik respecteer jou, respecteer mij dan als speler’. Vanaf dat moment waren er geen katten en honden meer… Ik ben verlegen, maar als je me belachelijk maakt ben ik direct. En het klopt dat het altijd beter wordt als je zegt wat je op je hart hebt.”