Ronaldo lovend: ‘Ik zie veel van mezelf in hem, ik voorspel een grote toekomst’

Marcus Rashford ontwikkelt zich stormachtig en wordt gerekend tot de grootste talenten ter wereld. De aanvaller van Manchester United neemt het dinsdagavond met Engeland op tegen Brazilië, waar Ronaldo 98 interlands voor speelde. O Fenômeno is zeer onder de indruk van Rashford, zo vertelt hij tegenover de Daily Mirror.

“Ik zie veel van mezelf in hem. Hij heeft lef, is snel en handig met de bal. Spitsen moeten hongerig zijn en dat zie ik bij hem. Ik voorspel hem een geweldige toekomst”, concludeert Ronaldo. De bewondering is overigens wederzijds, zo vertelt Rashford. “Ik keek veel naar hem als een kind, al zijn wedstrijden. Het lijkt me duidelijk dat hij een topspeler was en hij heeft veel gewonnen gedurende zijn loopbaan.”

“Het is dus heel bijzonder als Ronaldo positieve dingen over je zegt”, vervolgt Rashford. “Ik heb alle clips op Youtube gekeken. De eerste wedstrijd die ik ooit live zag, was er een waar Ronaldo in speelde. Hij scoorde een hattrick op Old Trafford, ik kan het me nog zo herinneren. Ronaldo was de favoriete speler van mijn broer, daardoor zag ik hem vaak spelen. Natuurlijk spiegel ik me aan zulke spelers. Als je jong bent, kijk je veel clips via Youtube en probeer je dat na te bootsen.”