Berghuis: ‘Leuk dat ze erbij zijn in Rusland, ik ken ze alle drie goed’

Waar de internationals van het Nederlands elftal het WK in Rusland komende zomer op televisie moeten volgen, is Marokko er wel bij. Afgelopen weekeinde plaatste de ploeg van bondscoach Hervé Renard zich voor het eerst sinds twintig jaar weer voor het mondiale eindtoernooi. Steven Berghuis feliciteerde zijn ploeggenoten Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat met het succes.

Ook Nordin Amrabat, met wie Berghuis speelde bij Watford, ontving een felicitatie uit Rotterdam. “Leuk dat ze erbij zijn in Rusland”, reageert de Oranje-international in gesprek met De Telegraaf. “Ik ken ze alle drie goed. Ik ga Marokko supporten op het WK. In de groepsapp heb ik al mooie filmpjes van de jongens gezien vanuit Marokko. Wat een gekkenhuis, geweldig!”

Ook in Amsterdam klonk gejuich toen Marokko zich plaatste voor het WK. “Ik ben hartstikke blij voor Hakim Ziyech. Echt, een groot compliment voor hem. Dan kunnen we op het WK gelukkig nog naar bekende jongens kijken”, reageert Donny van de Beek, wiens woorden wordten onderstreept door Matthijs de Ligt, die Ziyech ook feliciteerde. “Via de app. Echt super dat hij erbij is op het WK.”