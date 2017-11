‘Internazionale haalt Braziliaan van 28 miljoen terug naar Europa’

Ramires Santos do Nascimento, kortweg Ramires, staat voor een terugkeer in het Europese voetbal. Corriere dello Sport meldt dat de dertigjarige middenvelder in de komende weken naar Milaan afreist om zich aan te sluiten bij de training van Internazionale. De club zal de Braziliaan gaan huren van Jiangsu Suning.

Het reguliere seizoen in de Chinese Super League zit er sinds vorig weekeinde op en de competitie gaat rond maart pas weer van start. Internazionale wil van die rustperiode gebruikmaken door Ramires voor één seizoenshelft aan de selectie toe te voegen. Er zullen niet veel onderhandelingen aan te pas hoeven komen, want zowel Internzionale als Jiangsu wordt beheerd door de Suning Group van Zhang Jindong.

Ramires maakte in de winter van 2016 voor 28 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Jiangsu en speelde tot dusverre zeventig wedstrijden voor de club uit Nanjing, waarin hij tot zestien doelpunten en elf assists kwam. “Er wordt altijd gesproken over Ramires en dat is normaal”, reageerde zaakwaarnemer Luiz Carlini begin november op de geruchten over Internazionale. “In welke competitie hij ook speelt: hij kan overal presteren. Hij geeft altijd alles en daarom staat iedere deur ook open.”

“Maar Jiangsu heeft een geweldige coach (Fabio Capello, red.) en een geweldige sportief directeur. Daarnaast heeft Ramires een contract en is hij gelukkig in China. Of ik al met Walter Sabatini (sportief directeur, red.) over Ramires heb gesproken? Internazionale is momenteel top, een topploeg. Maar alleen Sabatini kan die vraag beantwoorden”, zo bleef Carlini schimmig. Ramires, 51-voudig international van Brazilië, heeft bij Jiangsu Suning nog een contract tot nieuwjaarsdag 2020.