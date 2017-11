‘Ik ben niet benaderd door Ajax en hoef ook niet meteen terug’

Jaap Stam werd na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund genoemd als opvolger, maar de huidige manager van Reading ontkent dat hij serieus in beeld is geweest bij Ajax. De Amsterdammers kozen uiteindelijk voor Marcel Keizer.

“Ik ben niet benaderd door de club. En ik heb het goed naar mijn zin hier, dus ik hoef niet meteen terug naar Nederland”, aldus de 45-jarige Stam in een interview met de Leeuwarder Courant. Hij voegt eraan toe dat ook de KNVB voorlopig niet hoeft te bellen, indien men in Stam een geschikte optie ziet om Dick Advocaat te vervangen.

Stam wil ‘eerst op clubgebied stappen maken’: “Ik zou bijvoorbeeld graag bij een goede club in de Premier League werken. Misschien nog een keer in Italië omdat ik die cultuur goed ken en weet wat daar gevraagd wordt. Ik ga voor het hoogst haalbare. Als speler had ik dat, dus wil ik dat ook als trainer.”