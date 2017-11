‘Frenkie de Jong moet in de winterstop ergens anders gaan spelen’

Frenkie de Jong is bij Ajax niet zeker van een basisplaats en moet daarom in januari tijdelijk vertrekken uit Amsterdam, aldus Arnold Bruggink. De analist van FOX Sports vindt het zonde dat een dergelijk talent als De Jong zo weinig speelminuten maakt op het hoogste niveau.

De Jong kwam in de Eredivisie dit seizoen pas tot vier basisplaatsen en evenveel invalbeurten. "Deze jongen móet voetballen", aldus Bruggink. “Ik weet dat hij dat heel graag bij Ajax wil doen, maar als Ajax hem zo lang buiten de basis houdt, dan moet-ie in de winterstop een halfjaar ergens anders gaan spelen. Geen Europese wedstrijden, geen extra wedstrijden... Het moet! Laat hem bijvoorbeeld sc Heerenveen op sleeptouw nemen. Bij wijze van.”

Vrijdagavond begon De Jong in de basis bij Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Bruggink ziet de middenvelder graag spelen. "Het is een speler die altijd vooruit denkt, hij wil iemand uitspelen. Het is een prachtige speler."