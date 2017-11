Ajax gaat sneller en vaker portemonnee trekken: ‘Wapenen voor 2018/19’

Wanneer Ajax een belangrijke kracht verkoopt, is het van plan om een directe versterking in huis te halen. De Amsterdammers laten doorgaans spelers uit de eigen jeugdopleiding doorstromen bij het vertrek van een dragende kracht, maar daar komt nu dus verandering in. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar vrijdag bevestigd tijdens de vergadering voor aandeelhouders.

Hoewel Ajax dit seizoen geen Europees voetbal speelt, wil de club zo snel mogelijk aanhaken in Europa. “Onze doelstelling is Europees overwinteren en kampioen worden. Dit jaar lukt dat niet, maar we gaan er alles aan doen om de dubbel te winnen”, vertelde Van der Sar. Om die doelen te bewerkstelligen blijft de club vol inzetten op de jeugdopleiding, maar zal er vaker een diepte-investering gedaan worden. “Opleiden is de rode lijn en zit in het dna van Ajax. Onze opleiding is wereldberoemd, maar we willen ook meetellen.”

Ajax zag afgelopen zomer Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sánchez vertrekken, terwijl alleen voor laatstgenoemde met Maximiliam Wöber een vervanger werd gehaald. “Als er grote spelers vertrekken staat onze jeugd te popelen om hun plek in te nemen. Maar het duurt even voordat ze op datzelfde niveau zitten. Klaassen, Traoré, Sánchez vervang je niet zomaar. Als er iemand vertrekt moeten we eerder een directe versterking terughalen. Daar moeten we scherper op zijn.”

Tot slot wil Ajax in de zomer ook sneller handelen. De club lijkt te willen voorkomen dat een speler voor hun neus wordt weggekaapt, zoals het geval was met Richarlison. De Braziliaanse spits leek op weg naar Ajax, maar koos op het laatste moment voor Watford. “We willen onze selectie ook sneller op orde hebben, het liefst al twee weken na het einde van de competitie. Zo willen we ons wapenen voor het seizoen 2018/19.”