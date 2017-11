Oranje imponeert niet in Aberdeen: ‘Je ziet dat we vertrouwen missen’

Het Nederlands elftal wist het vriendschappelijke duel met Schotland donderdagavond met minimaal verschil (0-1) te winnen. Oranje speelde een draak van een wedstrijd in Aberdeen, maar kwam door een doelpunt van Memphis Depay in de eerste helft uiteindelijk toch bovendrijven. Kevin Strootman had van bondscoach Dick Advocaat de aanvoerdersband om zijn arm geschoven gekregen, maar ook hij kon zich niet onttrekken aan de malaise.

Strootman erkent voor de camera van SBS 6 dat het spel van Oranje niet om over naar huis te schrijven was. "We speelden niet heel goed. Je ziet dat we wat vertrouwen missen. Dan moet je deze wedstrijden zo goed mogelijk invullen", aldus de middenvelder. "Dat het voetbal niet goed was dat is duidelijk, maar we hebben niet veel weggegeven. Door balverlies van ons kregen zij in de slotfase nog wat kansen, maar laten we hopen dat we hieruit vertrouwen kunnen tanken."

Voor Advocaat was het vermoedelijk zijn voorlaatste interland als bondscoach van Nederland. "Er wordt veel over gezegd; ik denk dat hij zelf duidelijk is geweest", vervolgt Strootman. "Als ik nu zeg dat die van mij mag blijven, staat dat morgen in alle kranten. Het is een beslissing die hij samen met de KNVB zal maken. Hij heeft het goed gedaan en is belangrijk geweest voor ons. Wij moeten het op het veld laten zien. We zullen zien wat de toekomst ons zal brengen."