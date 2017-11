Feyenoord wacht met smart op verdediger: ‘Ik zat er even doorheen’

Feyenoord moet het al geruime tijd stellen zonder Jan-Arie van der Heijden. De centrumverdediger viel eind september in de warming-up voor het Champions League-duel met Napoli uit met een kuitblessure en werkt sindsdien aan zijn herstel. De kwetsuur kwam hard aan bij Van der Heijden.

"Ik kon het eigenlijk niet geloven", blikt hij in gesprek met FOX Sports terug op het moment dat hij moest afhaken in Stadio San Paolo. "Het hele jaar heb ik keihard gewerkt om de Champions League te halen. Dan staan we daar in dat stadion en dan kun je niet spelen. Super balen. Ik zat er even doorheen. Ik wilde gewoon heel graag spelen."

De revalidatieperiode van Van der Heijden werd in eerste instantie door de medische staf van Feyenoord geprognotiseerd op vier tot zes weken. Inmiddels is de stopper echter al ruim zes weken uit de roulatie en heeft hij zijn rentree nog niet gemaakt. "Revalideren is keihard. Ik probeer zo snel mogelijk fit te worden. Onze fysio zegt dat elke blessure een mogelijkheid is om het lichaam beter te maken. Daar houd ik me aan vast." Feyenoord wist zonder Van der Heijden slechts twee van zijn laatste negen wedstrijden in alle competities te winnen.